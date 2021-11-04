«أسس النظافة العامة».. محاضرة تثقيفية في بيت ثقافة أبنوب

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أقام بيت ثقافة أبنوب محاضرة تثقيفية بعنوان «أسس النظافة العامة» بمقر معهد الفتيات الأزهرى بأبنوب، حاضرتها الدكتورة شيماء عبدالرازق والتي قدمت مجموعة من النصائح الهامة في ضوء أسس النظافة العامة، ومفهوم النظافة أنه مجموعة من الأنشطة التي يقوم الشخص باستخدامها للحفاظ على صحة وسلامة الجسم من العديد من الأمراض، ومنها النظافة الصحية في المنزل والنظافة الشخصية بشكل عام، بجانب نظافة الأماكن العامة، واختتمت فعاليات اللقاء ببعض التوجيهات الهامة للحفاظ على سلامة الأفراد، ضماناً لتجنب حدوث عدوى فيروس كورونا المنتشرة خلال الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط.

ولليوم الثالث على التوالي يواصل قصر ثقافة أبوتيج فعاليات الورش الأدبية للطفل تحت عنوان«أكتب شعر» وبإشراف محمد محمود صالح وعائشة العطيفي والتي تستمر حتى ٤ نوفمبر ٢٠٢١م، قدم فيها القاص والروائي عباس حسن فرغلي منهج مبسط للطفل في كيفية كتابة الشعر وبدايات الكتابة وصياغتها بجانب تقديم العديد من النماذج التي تثقل موهبة الطفل في كتابة الشعر والقصة، كما أضاف الشاعر عصام همام رؤية جوهرية حول أنواع الشعر وماهي مربعات فن الواو وشرح مفصل للرباعيات والخماسيات والتي تتكون من شطرات للشعر، وناقش الشاعر محمد المجريسي بعض القصائد الشعرية والذي عقب على القافية والوزن والصياغة الأدبية.

وناقش الشاعر محمود شوقي ابو ناجي رئيس مجلس إدارة نادي الادب بثقافة أبوتيج بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الشابة، كما نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر لمجموعة من الاطفال ورشة فنية تدوير خامات البيئة قدمتها الفنانة ولاء فرحات .