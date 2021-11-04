أبرزها «حبيبي دائما».. نرشح لك 5 أفلام تشاهدها في عيد الحب

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يحتفل المصريون 4 نوقمبر من كل عام بعيد الحب، وهذا بخلاف عيد الحب الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام، فيعبرون عن حبهم للأشخاص اللذين يحبونهم، سواء كانت الزوجة أو الحبيبة أو الأصدقاء بطرق مختلفة، كما اعتادوا على مشاهدة الأفلام الرومانسية في هذا اليوم، وفي هذا التقرير نرشح لك 7 أفلام للمشاهدة في «عيد الحب».

حبيبي دائماً

يعد فيلم «حبيبي دائما» الذي أنتجه وقام ببطولته الزوجان نور الشريف وبوسي من أبرز الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، وعرض عام 1980، وتدور أحداث حول قصة حب إبراهيم وفريدة، اللذان فرقتهما ظروف الحياة وتزوجت هي من غيره، لكنهما عادا سويا ليفرقهما المرض والموت مرة أخرى، وأخرجه حسين كمال.

وقالت بوسي في حوار سابق لها: «إن قصة فيلم حبيبي دائما والذي قامت شركة الإنتاج (ان بي) التي كنا نمتلكها انا ونور الشريف بانتاجه عام 1980 مأخوذة عن قصة واقعية عاشها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وأوضحت أن السيناريست تعايش معها وتعاطف مع العندليب حينما كان يعيش أشهر قصة حب مع حبيبته (جي جي)، والتي رحلت بسبب اصابتها بمرض السرطان الأمر الذي جعل الصبان يقوم بكتابة القصة والسيناريو والحوار لها، مشيرة إلى انه حين عرض الفيلم حصد أعلي ايرادات عرفتها السينما المصرية آنذاك ليصبح من اهم ايقونات الحب والغرام حيث نال نجاحا وشهرة واسعة.

الوسادة الخالية

يعتبر «الوسادة الخالية» من أكثر روايات إحسان عبدالقدوس المحبوبة، والتي تحولت إلى فيلم أنتج عام 1957من بطولة عبدالحليم حافظ، لبنى عبدالعزيز وأحمد رمزي وعمر الحريري وزهرة العلا وعبدالمنعم إبراهيم، الفيلم له نهاية غير عادية، رغم أنه سعيدًا إلى حد ما لكنه لا يجمع عشاق أو نجوم الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول «صلاح» شاب في مقتبل العمر وطالب في كلية التجارة، يعيش أحلى أيام حياته مع حبه الأول «سميحة»، وسرعان ما تتكسر تلك السعادة على صخرة الواقع عندما تقبل سميحة بعريس غني ناجح يدعى «الدكتور فؤاد» لتتحطم حياة صلاح من بعدها، ثم يحاول الوقوف على قدمية من جديد لأجل أن يجعل سميحة تندم على ما فعلته به، وينجح في دراسته وعمله ويتزوج وهو لا يزال مريضًا بالحب الأول.

حسن ونعيمة

قصة حسن ونعيمة، أثرت في الكثير من المشاهدين خاصة مع مشاعر الحب النقية التي جمعت بين الثنائي، والفيلم مأخوذ قصته من أحداث حقيقية عام 1959 في إحدى القرى الريفية، وقام ببطولته محرم فؤاد، سعاد حسني، وداد حمدي، قصة وسيناريو وحوار عبدالرحمن الخميسي، إخراج هنري بركات.

أغلى من حياتي

يعد فيلم «أغلي من حياتي» من العلامات الرومانسية البارزة في السينما المصرية، حيث يربط الحب بين «أحمد ومنى»، منذ كانا طفلان في مرسى مطروح، ويتقدم أحمد لخطبة منى، فيرفض والدها الزواج، لرغبته في تزويجها بأخر، فتحاول منى اللحاق بأحمد لكنه يسافر إلى الخارج، ويتزوج بأخرى وينجب طفلان، لكنه يقابل منى ثانية ويتزوجان بالرغم من حياته الجديدة.

«أغلى من حياتي» مأخوذ عن قصة «الشارع الخلفي» لـ فاني هيرست، ومن بطولة الفنان صلاح ذو الفقار، شادية، تأليف محمد أبويوسف وفتحى ذكي، وإخراج محمود ذو الفقار

هيبتا

فيلم هيبتا من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا بين الشباب، حيث يناقش سؤال كيفية حدوث الحب، فيشرح أحد أبطال الفيلم خلال المراحل السبعة للحب من خلال أربع قصص حب مختلفة تمر بكثير من المنعطفات والتقلبات، الفيلم تم عرضه عام 2016، ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق.

وقام ببطولته ماجد الكدواني وياسمين رئيس وعمرو يوسف ونيللي كريم وأحمد بدير، دينا الشربيني، أحمد مالك، أحمد داوود، وإخراج هادي الباجوري.