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الإعدام لنجار قتل جارته العجوز بالإسكندرية لسرقة حلق و800 جنيه

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الإعدام لنجار قتل جارته العجوز بالإسكندرية لسرقة حلق و800 جنيه الإعدام لنجار قتل جارته العجوز بالإسكندرية لسرقة حلق و800 جنيه

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالوهاب ابوعمر رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا لنجار بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بالسرقة. ذلك بعد ورود الراى الشرعى لمفتي الديار المصرية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبدالعظيم عبدالهادي البيه وعبدالعظيم صادق محمود ومحمد عبدالقادر الحلو وسكرتارية الجنايات خميس قمر ومحمد أبوالخير. تعود أحداث القضية رقم 5316 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك بالعثور على جثة المجني عليها «ن.ح.م» في العقد السابع داخل شقتها محل سكنها. ووفقا لمحضر التحريات المحرر بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه حال تواجد المجني عليها «ن.ح.م» في العقد السابع من العمر بالشقة محل سكنها توجه إليها المتهم «ا.ع.ع» 23 سنة نجار بحجة مروره بضائقة مالية، فما أن شاهد المجني عليها ترتدي قرطها الذهبي في أذنيها حتى عقد العزم على قتلها ودفعها ارضا وقام بخنقها مستخدما إيشارب وسحبها إلى غرفة النوم حتى يكون بعيدا عن مسامع الجيران، وطرحها ارضا وقام بسرقة قرطها الذهبي.

وأضافت التحريات أن المتهم شعر بالمجنى عليها تلتقط أنفاسها، فسارع إلى المطبخ وأحضر سكينا وسدد لها عدة طعنات ولم يتركها إلا جثة هامدة.

ثم استولى على حافظة نقودها وبداخلها مبلغ 800 جنيها قيمة المعاش التي حصلت عليه.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة وفور انتهاء التحقيقات احالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة للنطق بالحكم وقضت بإعدامه.

المصرى اليوم

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