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رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

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رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت رئيس الوزراء اللبناني يتحدث عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

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صرح رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حول حادث انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس الماضي.

وقال «ميقاتي»، في مؤتمر صحفي مُتلفز: حاولنا أن نبقي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بين يدي القضاء.

وتابع أن حكومته لا تتدخل في تحقيقات مرفأ بيروت والملف في يد القضاء.

وكان طارق البيطار، قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس 2020، أكد، منذ يومين، أن «الضغوطات أو التهديدات» لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.

ونقلت قناة «الجديد» عن البيطار قوله خلال لقائه أهالي ضحايا فوج الإطفاء في قصر العدل: «لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم استبعادي بالسبل القانونية المتاحة».

وأشار إلى أنه «يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي»، مضيفا أن «مسألة الاستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها».

وتابع: «بعض المدعى عليهم قرروا اتهامي بمعالجة جانب واحد من الملف، لكن هذا الأمر غير صحيح كما أنه لا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري».

وأردف قوله: «الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني بالعودة إلى الوراء».

المصرى اليوم

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