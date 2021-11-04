إيفربريدج تستعرض ابتكارات إدارة الأحداث الحرجة في مهرجان AfricaTech 2021

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أعلنت اليوم شركة إيفربريدج المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: EVBG ) ) الرائدة عالمياً في مجال إدارة الحوادث الحرجة وحلول الإنذار العام على مستوى البلاد، أنها ستعرض ابتكارات في مجال المرونة وتقدم العديد من الحلول ضمن مهرجان التكنولوجيا AfricaTech Festival 2021، الذي يهدف إلى جمع قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا وواضعي السياسات والمستثمرين في طليعة التحول الرقمي في إفريقيا. يقام المهرجان من 8 إلى 12 نوفمبر وستكون ايفربريدج الراعي الذهبي لهذا الحدث الذي يهدف إلى الجمع بين التكنولوجيا والمواهب من أجل إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي.

بوضعه الشمولية والاستدامة على رأس جدول أعماله، يجذب مهرجان AfricaTech أكثر من 12000 من خبراء التكنولوجيا وقادة الأعمال من أكثر من 120 دولة لاستكشاف أحدث تكنولوجيات الأعمال الموجهة للقارة الأفريقية.

قال فيرنون إيرفين، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في إيفربريدج: "يشرفنا أن ندعم مثل هذا المهرجان المذهل الذي يضم العديد من ألمع صانعي التغيير في التكنولوجيا والإعلام والاتصالات. ويبقى دعم الابتكار والنقاش أمرًا أساسيًا لما نقوم به كل يوم في إيفربريدج، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المحادثات المهمة للتعلم وبناء عالم رقمي ومادي أكثر شمولاً ومرونة."

تتضمن عروض إيفربريدج في مهرجان AfricaTech 2021:

حماية البنية التحتية الحيوية لأفريقيا

الثلاثاء، 9 نوفمبر، الساعة 11:05 صباحاً بتوقيت غرينتش

: مونيا كانافينتي، نائب رئيس قسم الهندسة الأمنية

ريز كريم، نائب أول للرئيس، الخدمات المهنية العالمية والدعم

سيستكشف العرض التقديمي كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في ضمان أمن إمدادات الطاقة الحيوية والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية العامة والخدمات الرقمية الأساسية في حالات الطوارئ الكبرى والأحداث الحرجة.

الحياة وسبل العيش والثروة الحيوانية: حماية الناس أثناء الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان

الأربعاء، 10 نوفمبر الساعة 1:20 مساءً - 1:40 مساءً بتوقيت غرينتش

المحاضرون: فيرنون إيرفين، كبير مسؤولي الإيرادات

فاليري ريسك، نائب الرئيس، الإنذار العام

تتضمن الجلسة أهمية تقنية تنبيه السكان للمساعدة في إنقاذ الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية والثروة الحيوانية.

ستشارك ايفربريدج أيضاً في الطاولات المستديرة حول "القيادة في افريقيا":

الإثنين، 8 نوفمبر الساعة 11 صباحاً – 12 مساءً بتوقيت غرينتش

"التكنولوجيا أثناء التنقل: الاتصال بالشبكة في أي مكان وفي أي وقت"

: فيرنون إيرفين، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات

الإثنين، 8 نوفمبر الساعة 1:30 - 2:30 مساءً بتوقيت غرينتش

"الدفاع السيبراني عن السحابة"

: براشانت داريسي، نائب الرئيس، غلوبال سوليوشنز

تحمي منصة ايفربريدج لإدارة الحوادث الحرجة أكثر من ملياري مواطن حول العالم في 200 دولة وتعزز مرونة الشركات الرائدة في العالم، بما في ذلك العديد من الشركات في إفريقيا. كل عام، لا يزال أكثر من 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء إفريقيا و 50 مليار دولار من المساعدات الإنمائية العالمية السنوية عرضة لخطر الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والزلازل والعواصف الشديدة وتفشي الأمراض والاضطرابات الأهلية وفشل المحاصيل والهجمات الإلكترونية والحوادث الصناعية أو الكيميائية. تساعد إيفربريدج المؤسسات الحكومية والتجارية في تقييم التأثير المحتمل لأحداث المخاطر الرقمية والمادية وتسريع استجابتها التشغيلية من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص وحماية البنية التحتية الحيوية واستمرارية العمليات التجارية.

تواصل إيفربريدج توسيع مكانتها كشركة رائدة عالميًا في حلول الإنذار العام على مستوى السكان والتي تستخدمها أكثر من 1500 بلدية ومقاطعة ومدينة وولاية ودولة في كل منطقة رئيسية في العالم بما في ذلك أوروبا وآسيا وأوقيانيا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين. توفّر ايفربريدج نظام الإنذار العام للعديد من البلدان الأكثر تقدمًا من الناحية الفنية بما في ذلك إستونيا والسويد والنرويج وايسلندا واليونان وهولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة ونيوزيلندا وأستراليا والبيرو وعدد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا فضلاً عن ولايات بأكملها بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك وأوريغون وأندرا براديش وكيرالا وفلوريدا وأوديشا وكونيتيكت وفيرمونت وماساتشوستس وواشنطن وجزر العذراء الأميركية؛ ومقاطعات ضمن 49 ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين وفي كافة مقاطعات كندا والعديد من أكبر المدن في العالم، ودعمًا للقبائل الأمريكية الأصلية وقبائل الأمم الأولى ومجموعات السكان الأصليين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في جميع أنحاء العالم. تعمل "إيفربريدج" أيضًا على تشغيل الواجهة الأمامية لتنبيه السكان لبوابة نظام الإنذار والتحذير العام المتكامل (IPAWS) للحكومة الفيدرالية الأمريكية لتعزيز قنوات الاتصال الخاصة بها بهدف إصدار تنبيهات الطوارئ والإنذارات الرئاسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

خلال مهرجان AfricaTech 2021 تدعو إيفربريدج الحضور للاجتماع لمناقشة كيف يمكن للمؤسسات الاستعداد والتخفيف من تأثير التهديد، وبناء إفريقيا أكثر مرونة للبلدان والشركات والمواطنين.