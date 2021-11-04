محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يدشنان أكبر مشروع استثماري للدواجن

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دشن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الخميس، يرافقه اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أكبر مشروع لمجمع مزارع الدواجن على مساحة ألف فدان بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، حيث تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من المشروع على مساحة 100 فدان، وحضر فعاليات التدشين قيادات المحافظة والهيئة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووسط ترحيب أهالي قرية بنبان ومركز دراو بهذا المشروع الحيوي بطاقة 3.6 مليون طائر في العام الواحد، مما يساهم في توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلي، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة.

من جانبه، كشف محافظ أسوان عن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة، ووضع خريطة استثمارية جديدة ساهم بشكل مباشر في فتح آفاق الاستثمار بكل المجالات، حيث وصل حجم الاستثمارات خلال الفترة الحالية إلى 1.5 مليار جنيه موزعة على 5 مشروعات كبرى، مما سيوفر معه الآلاف من فرص العمل للشباب الأسواني، مؤكدًا على أن الخريطة الاستثمارية تستهدف الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضًا التنوع في مصادر الطاقة من خلال جذب فرص استثمارية جديدة، بجانب إطلاق يد الاستثمار في المنطقة الصناعية بالعلاقى والمنطقة الفوسفاتية بوادي هلال، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء مناطق صناعية حرفية في الجنينة والشباك بنصر النوبة وكركر بأسوان والرمادى قبلى بإدفو.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الحيوي لهيئة تنمية الصعيد والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بضخ استثمارات في مشروعات كثيفة العمالة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة، وهو الذي يتوازى مع العديد من المشروعات التنموية في قطاعات حياة كريمة والبنية التحتية والتأمين الصحي الشامل والتطوير والتجميل لإحداث نقلة نوعية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.

من جانبه، عرض اللواء مهندس شريف أحمد صالح المشروعات المشتركة بين الهيئة والمحافظة المخطط تنفيذها خلال المرحلة الحالية تتضمن 7 مشروعات استثمارية في مجالات متنوعة من أبرزهم مشروع الدواجن التكاملى، بجانب إقامة 3 مناطق لوجستية للبضائع والتمور والمانجو، وأيضًا مشروعات أخرى لتدوير مخلفات الجرانيت والقمامة، علاوة على مشروع إقامة مدينة الجرانيت بالعلاقى بمساحة 650 فدان، لافتًا إلى أن هذا يتوازى مع إقامة عدد أخر من المشروعات مثل مشروع تطوير زراعة قصب السكر بكوم أمبو، وكذا مشروعات أخرى تنموية بقرى المنصورية بدراو، وتوماس وعافية بنصر النوبة، وخور قندى بأبوسمبل السياحية.