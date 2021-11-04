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استمرار أعمال لجنة المرور على سوق الخضار بمدينة القصير

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استمرار أعمال لجنة المرور على سوق الخضار بمدينة القصير استمرار أعمال لجنة المرور على سوق الخضار بمدينة القصير

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واصلت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية اليوم الخميس، التي تضم إدارات المتابعة الميدانية والبيئة والأمن والايرادات، وأعضاء من مكتب ، المرور على سوق الخضار، وذلك للوقوف على تنظيم السوق وتحصيل الكارته المقررة والتصدى للمخالفين ومتابعة حركة الأسعار والتأكيد على صلاحية الموازين.

وشدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على تكثيف حملات المرور على الأسواق، للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وتوافرها، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال رئيس مدينة القصير، إن الحملات مستمرة لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الادمى، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل توفير خدمات أفضل للاهالى.

المصرى اليوم

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