خالد الدرندلى : أرفض الرد على الإساءات وملتزم بقيم ومبادىء الأهلى

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أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقررة يومى 25 و26 نوفمبر الجارى، التزامة بمبادئ الأهلى التي تربينا عليها وتربى عليها كل من ينتمى لكيان وقيمة النادى الذي نفتخر به.

وأضاف الدرندلى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن معركة الانتخابات في الاهلى شريفة وطالبت كل الداعمين والمناصرين لى بالالتزام الكامل بالقيم ومبادئ الأهلى وخوض الانتخابات بشرف خاصة أننى لن أنزلق لمستنقع الشائعات إيمانا منا بالمنافسة لخدمة الكيان والمحافظة على صورة الأهلى وتاريخه الناصع.

كانت شائعات قد ترددت خلال الساعات الماضية عن حرب كلامية بين المرشحين ومحاولة التقليل من بعض المرشحين لكن الدندلى أكد على التزامة بقيم النادى ويقوم بجولاتة الانتخابية بنزاهة وبدون تجريح ويعرض على الاعضاء تطلعاتة لخدمة الأهلى وإحداث طفرة في ميزانية النادى.

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي سوف تجتمع يومي 25 و26 نوفمبر المقبل لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها اختيار مجلس إدارة جديد.