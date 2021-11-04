أخبار عاجلة

الإفراج عن ناقلة نفط فيتنامية محتجزة بإيران -
عرض تجربة مصر الاستثمارية أمام اجتماع آلية تنمية الاستثمار فى البلاد العربية -
سلطان عُمان يوجه بإنشاء وحدة مستقلة لقياس أداء المؤسسات الحكومية -
جيهان خليل: لا أجسد أي شخصية إلإ بعد الاقتناع بأبعادها -
3 ساعات متوسط تأخير القطارات في خطي الإسكندرية وأسوان -
7 لغات لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية في المسجد الحرام -
تعرف على حركة الطرق -
الأحد .. البرلمان يفتح ملف الزيادة السكانية -
التحقيق مع صاحب مصنع ادوات صحية بتهمة الغش فى القاهرة -
دراسة بجامعة بنها حول تطبيقات النانو تكنولوجي في صناعة أعلاف الأسماك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد الدرندلى : أرفض الرد على الإساءات وملتزم بقيم ومبادىء الأهلى

Print
خالد الدرندلى : أرفض الرد على الإساءات وملتزم بقيم ومبادىء الأهلى خالد الدرندلى : أرفض الرد على الإساءات وملتزم بقيم ومبادىء الأهلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقررة يومى 25 و26 نوفمبر الجارى، التزامة بمبادئ الأهلى التي تربينا عليها وتربى عليها كل من ينتمى لكيان وقيمة النادى الذي نفتخر به.

وأضاف الدرندلى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن معركة الانتخابات في الاهلى شريفة وطالبت كل الداعمين والمناصرين لى بالالتزام الكامل بالقيم ومبادئ الأهلى وخوض الانتخابات بشرف خاصة أننى لن أنزلق لمستنقع الشائعات إيمانا منا بالمنافسة لخدمة الكيان والمحافظة على صورة الأهلى وتاريخه الناصع.

كانت شائعات قد ترددت خلال الساعات الماضية عن حرب كلامية بين المرشحين ومحاولة التقليل من بعض المرشحين لكن الدندلى أكد على التزامة بقيم النادى ويقوم بجولاتة الانتخابية بنزاهة وبدون تجريح ويعرض على الاعضاء تطلعاتة لخدمة الأهلى وإحداث طفرة في ميزانية النادى.

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي سوف تجتمع يومي 25 و26 نوفمبر المقبل لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها اختيار مجلس إدارة جديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالته حرجة ..سيارة عكس الإتجاه تطيح بعامل ديليفرى فى التجمع

حالته حرجة ..سيارة عكس الإتجاه تطيح بعامل ديليفرى فى التجمع

عرض تجربة مصر الاستثمارية أمام اجتماع آلية تنمية الاستثمار فى البلاد العربية

عرض تجربة مصر الاستثمارية أمام اجتماع آلية تنمية الاستثمار فى البلاد العربية

سلطان عُمان يوجه بإنشاء وحدة مستقلة لقياس أداء المؤسسات الحكومية

سلطان عُمان يوجه بإنشاء وحدة مستقلة لقياس أداء المؤسسات الحكومية

جيهان خليل: لا أجسد أي شخصية إلإ بعد الاقتناع بأبعادها

جيهان خليل: لا أجسد أي شخصية إلإ بعد الاقتناع بأبعادها