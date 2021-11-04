رسمياً .. الكشف عن طبيعة إصابة فاران ومدة غيابه عن اليونايتد

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نجح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفوز على نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة.

وعكر صفو فرحة مانشستر يونايتد بهذا الفوز خسارة نجم دفاعه الدولي الفرنسي رافاييل فاران بعدما تعرض لإصابة قوية.

وكشف نادي مانشستر يونايتد رسمياً اليوم الخميس عن طبيعة إصابة مدافعه الدولي حيث كشف عن أن اللاعب يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

وكتبت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم أنه من المتوع غياب فاران لمدّة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع نتيجة الإصابة القوية في الفخذ.

وبدوره أصدر مانشستر يونايتد بياناً قال فيه إن فاران سيغيب لمدة شهر عن مباريات الشياطين الحمر.