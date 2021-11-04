محافظ بني سويف يناقش مع مسؤولي المرور الإجراءات المنفذة لمنع السير عكس الاتجاه

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عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعًا مع مسؤولى المرور والمواقف لبحث الحلول والبدائل لعدد من المشكلات والمطالب في هذا الملف الحيوى وذلك في حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد أبوالسعد، مدير عام المرور، والرائد محمد عادل، وكيل مباحث المرور، والعميد خالد، مدير المواقف.

ناقش المحافظ مع مسؤولي المرور الإجراءات المنفذة لمنع السير عكس الاتجاه في الطرق الرئيسية والداخلية، حيث تم التأكيد على تفعيل الحملات المرورية على المركبات التي تسير عكس الاتجاه، واتخاذ ما يلزم وتطبيق القانون على المخالفين، خاصة إن هذا النوع من المخالفات يؤثر على سلامة المواطن وارتباك وإعاقة الحركة المرورية.

وفيما يتعلق بالاجراءات والحلول المقترحة والمنفذة لمنع الازدحام بالمرافق العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة في أوقات الذروة وبعض المواقف الحيوية كموقف محى الدين بمدينة بنى سويف، ومناقشة الإجراءات المنفذة لإلزام السائقين بخطوط السير الخاصة بهم تيسيرًا على المواطنين، خاصةً الطلاب والموظفين والعاملين بالمصانع الذين يتنقلون بشكل يومى ومستمر، حيث تم الاتفاق على الدفع بعدد من الأوتوبيسات لتعزيز الخدمة بالمواقف العامة وتوفير الخدمة بالشكل المطلوب، وذلك في فترة الذروة مما يساهم في الحد من التكدسات ببعض المواقف، ويعزز من مستوى الخدمة والتى تصب في مصلحة المواطن.

وأكد المحافظ على أنه يتم حاليًا تنفيذ الحلول العاجلة للوضع القائم في هذه الخدمة الحيوية، بجانب حلول جذرية يتم السير فيها ومن أهمها خطة المحافظة لإنشاء مواقف أخرى أسفل محورعدلى منصور، حيث يجرى إعداد التصميم الإنشائى تمهيدًا لاعتماد المقايسات وتوفير الاعتمادات والبدء في التنفيذ.

ووجه المحافظ بتفعيل خط الشكاوى المرورية بديوان عام المحافظة خاصة الخط الساخن 114 لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مخالفات السيارات أو عدم الالتزام بخطوط السير وعدم انتظام الخدمة ببعض المواقف في بعض الأوقات وغيرها مع ضرورة الاتصال الدائم مع المرور والمواقف في هذا الشأن لسرعة الحلول أو توفير البدائل المناسبة.