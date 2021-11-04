«من القاهرة» و«تمساح النيل».. أعمال مصرية تعرض لأول مرة في «القاهرة السينمائي»

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كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التي سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وصل عددها إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسما ما بين 9 أفلام عرض عالمى أول، وفيلمين عرض دولى أول، كما يعرض المهرجان 22 فيلما قصيرا عرض عالمى أول.

ومن بين هذه الأعمال تشارك مصر بعملين عرض أول، وهما «من القاهرة».. «تمساح النيل»، حيث يعرض الفيلم الوثائقى المصرى «من القاهرة» عالميا لأول مرة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وهو من إخراج هالة جلال، التي تعتبر واحدة من رواد دعم الصناعة السينمائية المستقلة في مصر، إذ أخرجت وأنتجت العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية.

وتوثق أحداثه حياة هبة وآية الشابتان اللاتى تعيشان وحدهن في القاهرة، حيث تتخذان قررات صعبة وسط العديد من المخاوف.

وفيلم «تمساح النيل» يعرض أيضا عالميا لأول مرة ضمن «العروض الخاصة» للمهرجان، وهو للمخرج نبيل الشاذلي، ويتابع عدة مراحل في حياة السباح المصرى العالمى عبداللطيف أبوهيف، على المستويين الرياضى والإنساني.

يذكر أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.