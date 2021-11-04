Lesaffre تفتتح Baking Center™ القائم على الابتكار في دبي

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تفتتح شركة Lesaffre مركز الخَبزBaking Center™ المتطور في دبي، بحضور تيبو دي لادوت، رئيس مجلس إدارة شركة Lesaffre ، وفريديريك زابو، مدير بيزنس فرانس في 9 نوفمبر 2021. هذا المركز الجديد الذي يحمل رقم 48 ضمن شبكة Lesaffre الدولية لمراكز الخبز.

وتهدف إلى دعم العملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع في تطوير خبراتهم، فضلاً عن تقديم حلول جديدة مبتكرة للخبز.

وحول هذا الافتتاح علّق مارين دوروت، المدير العام، Lesaffre Gulf: "نحن سعداء بتوسيع تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق منشأة حديثة للغاية، والتي تهدف إلى تعزيز قطاع الأطعمة المخبوزة الإقليمي من خلال تطوير مهارات الخبازين المحليين ليصبحوا خبازين بارعين. كما سيكون مركز Baking Center™ بمثابة مركز موارد مجهزاً تجهيزاً كاملاً للخبازين في المنطقة مما يتيح لهم الوصول إلى منتجات ورؤى عالمية المستوى تساعدهم على الارتقاء بأعمالهم".

شركة Lesaffre ، وبصفتها لاعبًا عالميًا رئيسيًا في التخمير لأكثر من قرن ومتواجدة في القارات السبع، يبلغ حجم مبيعاتها 2.2 مليار يورو، وتضم 10700 موظف من أكثر من 85 جنسية. كما سيتم عرض منتجاتها بما في ذلك الخميرة الرائدة "ساف انستانت" في معرض جلفود للتصنيع هذا العام.

في عام 2017، وسعت الشركة أعمالها من خلال إنشاء فرعها Lesaffre Gulf FZE ، بما في ذلك مكاتب المبيعات ومركز الخبز Baking Center™ في دبي. حيث صُمم هذا المركز الذي سيتم افتتاحه في التاسع من نوفمبر، خصيصًا ليلائم التحديات القادمة من منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتم تكييفه لإعادة تهيئة الظروف الحقيقية لمنتجات عملائه.

يكمل Lesaffre Baking Centre™ في دبي الإمارات العربية المتحدة، الشبكة الدولية لمراكز Lesaffre ، وهو مفهوم رائد تم إنشاؤه في عام 1974 لتلبية احتياجات العملاء في الخبز، والتي تضم الآن 48 مركزًا.

يتمتع خبراء وفنيو Lesaffre Gulf بمعرفة وخبرة قوية بخصوصيات المنطقة. حيث أنها توفر حلولًا ملموسة لاستخدام الخميرة والعجين المخمر والخلطات في الوصفات المحلية مثل خبز الساندويتش أو الكعك، بالإضافة إلى الخبز المقرمش أو الخبز المُسطّح. يمتاز فريق المركز بخبرته الدولية، حيث يمكن لخبرائنا التحدث بلغات مختلفة (العربية والفرنسية والهندية و اخرى...) ، مما يُسهّل التفاعل مع عملائنا الدوليين.