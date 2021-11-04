أخبار عاجلة

"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم" -
انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس -
الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا -
محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي -
مسؤول بالاتحاد الجزائري: نشجع صلاح.. ولا نتمنى مواجهة منتخب مصر -
محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخصوص -
مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال

Lesaffre تفتتح Baking Center™ القائم على الابتكار في دبي

Print
Lesaffre تفتتح Baking Center™ القائم على الابتكار في دبي Lesaffre تفتتح Baking Center™ القائم على الابتكار في دبي

تفتتح شركة Lesaffre مركز الخَبزBaking Center™  المتطور في دبي، بحضور تيبو دي لادوت، رئيس مجلس إدارة شركة Lesaffre ، وفريديريك زابو، مدير بيزنس فرانس في 9 نوفمبر 2021. هذا المركز الجديد الذي يحمل رقم 48 ضمن Lesaffre الدولية لمراكز الخبز.

وتهدف إلى دعم العملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي الأوسع في تطوير خبراتهم، فضلاً عن تقديم حلول جديدة مبتكرة للخبز.

وحول هذا الافتتاح علّق مارين دوروت، المدير العام، Lesaffre Gulf: "نحن سعداء بتوسيع تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق منشأة حديثة للغاية، والتي تهدف إلى تعزيز قطاع الأطعمة المخبوزة الإقليمي من خلال تطوير مهارات الخبازين المحليين ليصبحوا خبازين بارعين. كما سيكون مركز Baking Center™ بمثابة مركز موارد مجهزاً تجهيزاً كاملاً للخبازين في المنطقة مما يتيح لهم الوصول إلى منتجات ورؤى عالمية المستوى تساعدهم على الارتقاء بأعمالهم".

شركة Lesaffre ، وبصفتها لاعبًا عالميًا رئيسيًا في التخمير لأكثر من قرن ومتواجدة في القارات السبع، يبلغ حجم مبيعاتها 2.2 مليار يورو، وتضم 10700 موظف من أكثر من 85 جنسية. كما سيتم عرض منتجاتها بما في ذلك الخميرة الرائدة "ساف انستانت" في معرض جلفود للتصنيع هذا العام.

في عام 2017، وسعت الشركة أعمالها من خلال إنشاء فرعها Lesaffre Gulf FZE ، بما في ذلك مكاتب المبيعات ومركز الخبز Baking Center™ في دبي. حيث صُمم هذا المركز الذي سيتم افتتاحه في التاسع من نوفمبر، خصيصًا ليلائم التحديات القادمة من منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتم تكييفه لإعادة تهيئة الظروف الحقيقية لمنتجات عملائه.

يكمل Lesaffre Baking Centre™ في دبي الإمارات العربية المتحدة، الشبكة الدولية لمراكز Lesaffre ، وهو مفهوم رائد تم إنشاؤه في عام 1974 لتلبية احتياجات العملاء في الخبز، والتي تضم الآن 48 مركزًا.

 يتمتع خبراء وفنيو Lesaffre Gulf  بمعرفة وخبرة قوية بخصوصيات المنطقة. حيث أنها توفر حلولًا ملموسة لاستخدام الخميرة والعجين المخمر والخلطات في الوصفات المحلية مثل خبز الساندويتش أو الكعك، بالإضافة إلى الخبز المقرمش أو الخبز المُسطّح. يمتاز فريق المركز بخبرته الدولية، حيث يمكن لخبرائنا التحدث بلغات مختلفة (العربية والفرنسية والهندية و اخرى...) ، مما يُسهّل التفاعل مع عملائنا الدوليين.

    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شبكة توزيع «إنترنت» بالجيزة

ضبط أحد الأشخاص لإنشائه شبكة توزيع «إنترنت» بالجيزة

8.4 مليار دولار جمعتها البرازيل لنباء شبكة الجيل الخامس من الانترنت

8.4 مليار دولار جمعتها البرازيل لنباء شبكة الجيل الخامس من الانترنت