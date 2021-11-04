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إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر المدينة المنورة وحائل وتبوك

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إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر المدينة المنورة وحائل وتبوك إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر المدينة المنورة وحائل وتبوك
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الرابعة من خدمة التجوال المحلي التي ستغطي 3142 قرية وهجرة بمناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم، والشرقية والحدود الشمالية والجوف في مراحلها السابقة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الرابعة لخدمة التجوال المحلي تستهدف 1857 قرية وهجرة في منطقة المدينة المنورة، و 824 قرية وهجرة في منطقة حائل، و461 قرية وهجرة في منطقة تبوك، لافتةً النظر إلى أن المرحلة الرابعة تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في جميع القرى والهجر بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الجاري، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات (stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى الهيئة من خلال خدمة التجوال المحلي إلى تمكين مقدمي الخدمة من الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة، ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين التحول الرقمي في قرى وهجر المملكة.

يذكر أن خدمة "التجوال المحلي" تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توفر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل جميع الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms)، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.


الوطن السعودية

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