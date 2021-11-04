قطر تسجل 106 إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 62 حالة شفاء

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خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت قطر اليوم تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 239752 حالة.



وأشارت إلى أنه تم أيضًا تسجيل 62 حالة شفاء من الفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 237801 حالة.