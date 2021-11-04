أخبار عاجلة

"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم" -
انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس -
الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا -
محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي -
مسؤول بالاتحاد الجزائري: نشجع صلاح.. ولا نتمنى مواجهة منتخب مصر -
محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخصوص -
مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القضاء يحكم لصالح 23 "فتاة معضولة".. لم تتجاوز مدد إصدار الأحكام 30 يوماً

Print

القضاء يحكم لصالح 23

كشفت مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى عضل، صادرة خلال الأشهر الـ4 الماضية في مختلف مناطق المملكة، إنصاف القضاء لـ23 معضولة، والتي لم تتجاوز مدة الفصل فيها أكثر من 30 يوماً، وتفاوتت المدد ما بين 10 و 14 و25 -30 يوماً بحسب طبيعة كل قضية.

يأتي ذلك استمراراً لإنفاذ قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل التي أقرها معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي عززت سرعة إنجاز ودعم جودة العمل في هذا النوع من القضايا.

ونصت القواعد، على إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب.

ولسرعة إنجاز دعوى العضل شددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

وراعت القواعد خصوصية هذه الدعاوى وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد.

كما أجازت أن تفوض الدائرة من تراه مناسبًا ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح دون التقيد بكونه في المحكمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"

"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"

إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية

إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية

مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي

مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي