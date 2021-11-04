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19 دولة تتعهد بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية بحلول 2022

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19 دولة تتعهد بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية بحلول 2022 19 دولة تتعهد بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية بحلول 2022
بينت أنها تسبب مخاطر اجتماعية واقتصادية

19 دولة تتعهد بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية بحلول 2022

تعهّدت 19 دولة من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا، اليوم الخميس في جلاسكو بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية، التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون، في الخارج، بحلول نهاية العام 2022.

وقالت الدول الـ19 في بيان مشترك: "إن الاستثمار في مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية غير المرفقة بأنظمة احتجاز الكربون، دونه مخاطر اجتماعية واقتصادية متزايدة وله تداعيات سلبية على عائدات الحكومات والعمالة المحلية والمكلفين والصحة العامة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقادت بريطانيا المبادرة للوصول إلى هذا البيان، الذي تعهد موقعوه "وقف أي دعم مالي رسمي مباشر جديد لقطاع الوقود الأحفوري الدولي غير المرفق باحتجاز الكربون بحلول نهاية العام 2022".

وبين وزير الأعمال البريطاني غريغ هاندز لدى عرضه المبادرة، أن وقف التمويل الدولي لكل مشاريع الوقود الحفوري هو الحدود الحيوية المقبلة التي ينبغي احترامها لكي يبقى هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، في إشارة إلى الهدف الطموح الوارد في اتفاق باريس للمناخ لحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمتسويات ما قبل الحقبة الصناعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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