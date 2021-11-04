أخبار عاجلة

"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم" -
انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس -
الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا -
محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي -
مسؤول بالاتحاد الجزائري: نشجع صلاح.. ولا نتمنى مواجهة منتخب مصر -
محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخصوص -
مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

Print
على مساحة 3400 متر مربع وبقيمة إجمالية 30 مليون ريال

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ريال.

واستمع أمير منطقة جازان بالنيابة إلى لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الصحية بجازان، عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المركز الذي أُنشئ على مساحة بلغت أكثر من 3400 متر مربع، وفق الطرق الحديثة والتصاميم الهندسية ذات البيئة الجمالية المتميزة، ويضم 50 عيادة طبية مجهزة طبياً في مختلف اختصاصات صحة الفم والأسنان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمرضى صحة الفم والأسنان بالمنطقة، إضافة لعمل العيادات الافتراضية الرقمية على توفر الخدمات الاستشارية والتوعوية والتثقيفية للمرضى وللأطباء في المستشفيات والمراكز الأخرى بجازان، وما يتوافر به من كوادر طبية متخصصة يزيد عددهم على 230 طبيباً ومساعد طبيب أسنان مؤهلين ومصنفين استشاريين وأخصائيين ومقيمين في مختلف اختصاصات الأسنان الدقيقة، إضافة إلى الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.

واطّلع أمير منطقة جازان بالإنابة على الأقسام المساندة بالمركز وما يتوافر بها من تجهيزات طبية حديثة ستسهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالية، كخدمات الأشعة الجدارية والبانوراما وثلاثية الأبعاد، ومعامل الأسنان المتقدمة والمتطورة، والتعقيم المركزي، والاستقبال والتنسيق الطبي، والسجلات الطبية، وآلية عمل المركز الذي سيسهم في تقليص أوقات انتظار المرضى في الحصول على الخدمة من خلال إتاحة أكثر من 3000 موعد للمرضى في الأسبوع.

ونوه أمير جازان بالنيابة، بدعم وحرص ومتابعة القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"

"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"

إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية

إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية

مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي

مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي