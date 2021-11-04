رئيس «البحر الأحمر الأزهرية» يتسلم المرحلة الأولى من نزل شباب الغردقة

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استلم فضيلة الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبدالناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، المرحلة الاولى لنزل شباب الأزهر بمدينة الغردقة والذى يقع بمنطقة الأحياء.

وتبلغ مساحة المشروع ٧٥٠٠ متر مربع وتبلغ مساحة المبنى الذي تم الانتهاء من أعمال إنشائه وتجهيزه بالمرحلة الأولى مساحة ١٧٠٠ متر مربع؛ ويتضمن المبنى بدروم ودور أرضى وثلاث أدوار علوية؛ وبه قاعة اجتماعات وقاعة أنشطة، وتم الانتهاء من أعمال التشطيب والتجهيزات النهائية وفقا للمواصفات والمعايير المقررة والمطلوبة.