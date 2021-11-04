«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 130 عملية منظار جهاز هضمي بمستشفى «طيبة»

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، الخميس، نجاح مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 130 عملية منظار جهاز هضمي، وذلك منذ انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتنوعت عمليات مناظير الجهاز الهضمي بين مناظير تشخيصية وعلاجية عن طريق، أخذ عينات من المعدة والمريء والقولون، وربط دوالي المريء وحقن دوالي المعدة، تركيب كليبسات، وعمل كي وحقن ادرينالين لقرحة المعدة النازفة.

كما أجريت هذه العمليات، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالفتاح القويري_ رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي، وبمشاركة نخبة متميزة من أطباء التخدير بمستشفى طيبة التخصصي وفريق التمريض بالقسم.

ويتم إجراء عمليات مناظير الجهاز الهضمي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبنسبة مساهمة 300 جنيها فقط يسددها المريض من منتفعي التأمين الصحي الشامل.