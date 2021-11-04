رئيس جامعة بني سويف يعلن عن دورات تدريب متقدمة بالتعاون مع «هيروشيما اليابانية»

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الخميس، عن مجمودة من الدورات التدريبية المتقدمة في عدة مجالات، بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الياباني والجامعات الأفريقية.

وقال «حسن» في تصريحات صحفية، إن الجامعة حصلت على 8 منح ضمن المرحلة الثالثة من التعاون على أن تكون الدراسة عبر الإنترنت وتستهدف الطلاب من كليات القطاع الطبي والتربوي والأمن الغذائي بشرط أن يتميز الطالب باستخدام الحاسب الآلي ومهارات اللغة الإنجليزية، والتفوق العلمي.

وأشار الدكتور ممتاز حجاب، منسق التعاون مع الجانب الياباني، إلى إمكانية التحاق طلاب البكالوريوس في المستويات الثانية والثالثة والرابعة للقطاع الطبي فقط، وفيما يتعلق بطلاب الدراسات العليا فقط المعيدين والمسجلين للحصول على درجة الماجستير، وتشمل هذه الحقائب التدريبية عدة مجالات منها السلام في العلوم، والتنمية المستدامة، ومجابهة الكوارث وعلاقتها بصحة المجتمع، والتعاون الدولي.