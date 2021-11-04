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بدء اختبارات المتقدمين للالتحاق بالفرقه الأولى لمراكز إعداد محفظي القرآن بالأقصر

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بدء اختبارات المتقدمين للالتحاق بالفرقه الأولى لمراكز إعداد محفظي القرآن بالأقصر بدء اختبارات المتقدمين للالتحاق بالفرقه الأولى لمراكز إعداد محفظي القرآن بالأقصر

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أعلنت مديرية اوقاف الاقصر، برئاسة الشيخ، محمد سيد عبدالدايم، الخميس، مواعيد المقابلات للمتقدمين للالتحاق بالفرقه الاولى لمراكز اعداد محفظى القران الكريم والذين تم نشر أسمائهم على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصريه ( أوقاف أون لاين ).

وقال «عبدالدايم» في تصريحات صحفية، الخميس، إن مواعيد المقابلات للمتقدمين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/11/7 بالمركز الثقافى الاسلامى بمسجد محمد حسين بشارع التلفزيون بمدينة الأقصر في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

يأتى ذلك في اطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

المصرى اليوم

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