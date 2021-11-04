بعد عامين من الارتباط.. الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت تعلن خطبتها من صديقتها

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أعلنت الممثلة الأمريكية كرستين ستيورات أنها خطبت إلى الممثلة والكاتبة الأمريكية ديلان ماير بعد عامين من ارتباطهما.
قال ستيوارت في البرنامج الأمريكي «The Howard Stern Show»: «نحن سنتزوج».
واستكملت: «أردت أن تعرض على الزواج وأوضحت تماما ما أريد وقد استجابت وسوف نتزوج».
وتابعت: «هذا لطيفا جدا.. كوننا نتزوج وهذا ما سيحدث».
وكانت علاقتهما ببعضهما بدأت منذ 2019 وذلك بعد انفصال «ستيورات» عن صديقتها عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، التي واعدتها 2016-2019.
يذكر أن الممثلة تلعب دور الأميرة البريطانية ديانا في الفيلم الدرامي «سبنسر» الذي يصل إلى دور العرض هذا الأسبوع.
وحازت كرستين على شهرتها في أفلام «توايلايت».