بعد عامين من الارتباط.. الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت تعلن خطبتها من صديقتها

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أعلنت الممثلة الأمريكية كرستين ستيورات أنها خطبت إلى الممثلة والكاتبة الأمريكية ديلان ماير بعد عامين من ارتباطهما.

قال ستيوارت في البرنامج الأمريكي «The Howard Stern Show»: «نحن سنتزوج».

واستكملت: «أردت أن تعرض على الزواج وأوضحت تماما ما أريد وقد استجابت وسوف نتزوج».

وتابعت: «هذا لطيفا جدا.. كوننا نتزوج وهذا ما سيحدث».

وكانت علاقتهما ببعضهما بدأت منذ 2019 وذلك بعد انفصال «ستيورات» عن صديقتها عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، التي واعدتها 2016-2019.

يذكر أن الممثلة تلعب دور الأميرة البريطانية ديانا في الفيلم الدرامي «سبنسر» الذي يصل إلى دور العرض هذا الأسبوع.

وحازت كرستين على شهرتها في أفلام «توايلايت».