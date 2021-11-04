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"موبايلي" تتيح لعملائها تفعيل عضوية "أمازون برايم"
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:54 صباحاً
انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:48 صباحاً
الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:48 صباحاً
محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:48 صباحاً
مسؤول بالاتحاد الجزائري: نشجع صلاح.. ولا نتمنى مواجهة منتخب مصر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:48 صباحاً
محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة والخصوص
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:48 صباحاً
مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:48 صباحاً
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عائلات الشيخ جراح ترفض المقترح الإسرائيلي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 04 نوفمبر 2021 02:55 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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