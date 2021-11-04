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غدا 8 مساء.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط المياه الخارج من محطة مسطرد

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غدا 8 مساء.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط المياه الخارج من محطة مسطرد غدا 8 مساء.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط المياه الخارج من محطة مسطرد

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة- وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – ابن سندر – منشية البكرى- منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريس – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف «التابعة لمدينة نصر» – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء غد الجمعة الموافق 5 -11 -2021، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 6 -11-2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم الخارج من محطة مسطرد، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

المصرى اليوم

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