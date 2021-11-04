لأول مرة بوسط الدلتا.. تغيير الصمام الأورطي لمُسنة بدون جراحة بـ«طنطا التعليمي»

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تمكن فريق قسطرة القلب بالمستشفى التعليمى العالمي بجامعة طنطا من تغيير صمام الأورطي عن طريق القسطرة وبدون جراحة عن طريق القسطرة لمريضة تبلغ من العمر 79 عاما.

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بدقة ومهارة الفريق الطبي ونجاحه في إجراء العملية من خلال التدخل بالقسطرة، خاصة في ظل تقدم المريضة في العمر، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية بطنطا تحرص على تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمرضى بمحافظات الدلتا.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن عملية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة تعتبر من أحدث التقنيات العالمية في مجال صمامات القلب والتي تتم بدون جراحة القلب المفتوح وما تحمله من مضاعفات جانبية، مؤكدًا تماثل المريضة للشفاء وخروجها بعد يومين من إجراء العملية.

وأشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى بمجهود الفريق الطبى وعلى رأسهم الدكتور ياسر صادق، والدكتور رامى عتلم نائب مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور أسامة شعيب، والدكتور محمد عز، تحت إشراف الدكتور محمد السطيحة أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية طب طنطا، وجميع فريق العمل بقسم جراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية، والتخدير، وطاقم التمريض والفنيين.

أوضح الدكتور رامى عتلم عضو الفريق الطبي ونائب مدير المستشفي التعليمى العالمى، أن العملية تمت في ظل صعوبة كبيرة نظرا لكبر سن المريضة مما يصعب معه إجراء عملية جراحية، ومعاناتها من أمراض مزمنة أخرى مما يجعل الجراحة مستحيلة لعدم لياقتها الصحية للتخدير الكلى.

جدير بالذكر أن قسم القسطرة القلبية بالمستشفي التعليمى العالمى بجامعة طنطا يضم أحدث جهاز قسطرة قلبية، ويقوم بإجراء جميع تدخلات القسطرة سواء تشخيصية، تركيب دعامات عادية، دوائية وتوسيع بالبالون، وتوسيع الصمامات بالبالون، وتغيير الصمام الأورطى بالقسطرة.