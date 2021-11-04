محافظة القاهرة: تطوير قرية «الفواخير» لوضعها على خريطة المزارات السياحية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة القاهرة غنه جار تنفيذ أعمال تطوير لقرية الفواخير ضمن خطة قومية تستهدف وضعها على خارطة السياحة والاقتصاد وإنقاذها من الإندثار، خاصة أنه يتم تطوير منطقة الفسطاط بمصر القديمة.

وأضافت المحافظة في بيان، الخميس، أن القرية تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، تنتج القرية كل أوانى المائدة واشكال الفخار المستخدمة في الزينة، مشيرة إلى أن تطوير القرية يأتى ضمن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، وسيتم وضع قرية الفواخير على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه- غاز – كهرباء- صرف» للفواخير، ويتم تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخيرا وتنفيذ أعمال الإنارة والنظافة وغيرها ودهان الواجهات.

وأوضحت أنه تم تركيب لاند سكيب زراعى وأرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها، ويتم دراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة، مع التخطيط لتنظيم معرض مفتوح بالإضافة التخطيط لإنشاء مول لعرض منتجات القرية بشكل حضارى.