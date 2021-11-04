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بسبب آية بسورة الأحقاف».. استبعاد كتاب «العشرة المبشرين بالجنة» من مكتبة مدرسة بالقليوبية

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بسبب آية بسورة الأحقاف».. استبعاد كتاب «العشرة المبشرين بالجنة» من مكتبة مدرسة بالقليوبية بسبب آية بسورة الأحقاف».. استبعاد كتاب «العشرة المبشرين بالجنة» من مكتبة مدرسة بالقليوبية

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قرر نبيل الشنواني، موجة أول مكتبات بإدارة بنها التعليمية، الخميس، استبعاد أي كتب بها أخطاء أو شوائب دينية أو سياسية، وإعادة أي كتاب يتم ضبطه إلى مخازن الإدارة في ميت راضى، والتنبيه على باقى المدارس باستبعاد هذا الكتاب في حالة وجوده بها.

وقال الشنوانس، في بيان صحفي الخميس، إن لجنة فحص كتب مكتبة مدرسة شبلنجة الثانوية فحص الكتب بالمكتبة داخل المدرسة واكتشفت وجود خطأ في كتاب «مواقف من حياه العشرة المبشرين بالجنة»، يستوجب استبعاد الكتاب، وتبين للجنة ان عدد صفحات الكتاب 467 صفحة ووجد أنه في صفحة رقم 95 بالكتاب توجد آية من سورة الأحقاف ورقمها 15 وأنها طبعت بالكتاب غير ماهي عليه في القرآن الكريم وقررت اللجنة استبعاد الكتاب من المكتبة.

وأوضح: «في بداية كل عام دراسى يتم إرسال فاكس لجميع المدارس بتشكيل لجنة لفحص كتب المكتبة، بها وتضم اللجنة مدرسين لغة عربية ودين ودراسات وإنجليزى»، ومهمتها استبعاد أي كتاب به أخطاء أو شوائب ويتم عمل استرجاع للكتاب الذي يتم ضبطة وإعادته إلى مخازن الإدارة».

منشور المكتبات

المصرى اليوم

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