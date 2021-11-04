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كهربا يرد على استبعاده من مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5-11- 2021 (صورة)

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كهربا يرد على استبعاده من مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5-11- 2021 (صورة) كهربا يرد على استبعاده من مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5-11- 2021 (صورة)

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محمود عبدالمنعم كهربا، استبعد من مباراة الأهلي والزمالك، وفقا لقرار المدرب الجنوب أفريقي، بيستو موسمياني، المدير الفني للنادي الأهلي.

وجاء أول رد فعل لجناح الأهلي، كهربا، عقب استبعاده من مباراة والتى ستقام الجمعة 5-11- 2021 عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة – والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ونشر محمود كهربا صورة عبر خاصية «استوري» حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وهو يشاهد المسلسل الكوري «لعبة الحبار» أو «squid game».

كهربا يرد على استبعاده من مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5-11- 2021 (صورة)

كهربا ضد موسيماني أزمات في الأهلي لاتنتهى بدأت منذ تجاهل اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مصافحة مدربه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي .

وقرر المدرب الجنوب أفريقي حين ذاك معاقبته بإبعاده عن المباريات، ولكن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب لن تقف مكتوفة الأيدي، وفرضت غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على اللاعب.

وبعد فترة انتهت أزمة موسمياني وكهربا في الأهلي، وعاد اللاعب مجددا لصفوف الفريق ومباراة تلو الآخرى داخل الفولت العالي في المشاركة مع الفريق سواء في المباريات الأفريقية أو مباريات الدوري.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز مساء الأحد، وفاز الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف.

ظهر فصل جديد من أزمات موسيماني وكهربا في الأهلي، بعد أن اتهم المدرب الجنوب أفريقي لاعبه محمود كهربا، بتسريب أخبار النادي الأهلي لوسائل الإعلام، خاصة بعد أن أشار أحد الصحفيين في المؤتمر الخاص للقاء بكواليس دارات بين اللاعب ومدربه، لينفعل موسيماني خلال المؤتمر، ويتهم اللاعب بتسريب أخبار الفريق.

المصرى اليوم

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