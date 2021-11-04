أمين «الأعلى للآثار» يتابع أعمال الحفائر بطريق الكباش استعدادا لافتتاحه

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أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك خلية نحل تعمل داخل طريق الكباش في منطقة نجع أبوعصبة من بوابة بطليموس الثالث من معبد خنسو، موضحا استمرار عمل البعثة المصرية في أعمال الحفائر وما تم من اكتشاف 5 رؤوس تم تركيبها على الكباش بجانب إعادة تركيب القواعد الخاصة بالكباش.

وتابع أن العمل مستمر لوضع اللمسات النهائية للقواعد لتأخذ شكل القاعدة الأصلية كما كانت عليه أيام المصري القديم.

وأضاف أن الجميع يسابق الزمن من أجل استكمال التجهيزات التي تتم على قدم وساق لافتتاح المشروع الأثري لكشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، والذي يمتد بطول ٢٧٠٠ متر بين معبدالأقصر ومجموعة معابد الكرنك، على ممر حجري تصطف على جانبيه مئات من تماثيل الكباش التي نحتها المصرى القديم .

وأضاف أن المشروع الضخم سيجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، موضحا أن طريق الكباش الفرعوني يحظى برعاية ومتابعة دائمة من كافة الوزرات والأجهزة المعنية، وذلك نظرا لأهميته الأثرية، إلى جانب مردوده الكبير على القطاع السياحي بأكمله، موضحا أن العمل يجري على مدار الساعة، وعلى كافة المحاور للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع، تمهيدا لافتتاحه.