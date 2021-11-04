رئيس جامعة حلوان: تدشين منصة للبحث العلمي لتكون نواة لشبكة قومية للبحث والإبداع

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بدأ مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان في تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى لجامعة حلوان وذلك وذلك في ظل قيام الدولة بجهود عالية لاحداث طفرة في مجال البحث العلمي، وفي ظل وجود ضرورة لترشيد الأنفاق، ما يولد أهمية كبرى لتضافر الجهود نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانيات.

ويشير الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان إلى دور الجامعة في تقديم الدعم الكامل واللازم لكل متطلبات البحث العلمي فهو قاطرة التنمية للعبور للمستقبل، وهو ما يتطلب توفير الدعم للباحثين والعلماء من جامعة حلوان والجامعات الأخرى وتوفير المنصات الرقمية التي تواكب التطورات الحديثة وجهود الدولة في التحول الرقمى في كافة ارجاء العملية التعليمية لمساندة الباحثين ودعم جهودهم العلمية.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة حلوان تعد دائما سباقة في مواكبة مع تحتاجه الدولة المصرية وتم إنشاء مجمع الإبداع والبحث بالجامعة لتعظيم الاستفادة من أدوات ومقومات البحث العلمي بالجامعة ووضع السياسات والآليات اللازمة لذلك، وقد قام مجمع الإبداع والبحث العلمي بوضع فكرة جديدة تجمع كل مقومات البحث العلمي في متناول الجميع.

وتشير الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي إلى أن المجمع بدأ في تدشين النسخة التجريبية لمنصة البحث العلمى لجامعة حلوان من خلال إنشاء منصة متكاملة تعكس خريطة بحثية موحدة لكل الإمكانيات التي تخدم البحث العلمي سواء بشرية أو لوجيستية، ووضع لوائح لاتاحتها لجميع الباحثين ونموذج لإدارتها.

ويستهدف المجمع من تجهيز هذه المنصة العديد من الأهداف وهي: رسم خريطة لامكانيات ومقومات البحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة البحثية، وإنشاء لوحة القيادة الرقمية لجامعة حلوان لدعم متخذى القرارات لزيادة الجدوى من تمويل البحث العلمى، ونافذة ضرورية لتبادل وتكامل الخبرات والمعلومات الامكانيات بين الجامعات، وتسويق جامعة حلوان كمركز للبحث والتطوير للشركات العالمية بما لديها من باحثين ذوى كفاءة عالية، واقتراح مراكز بحثية جديدة تركز على التخصصات المستقبلية معتمدة على تخصصات الباحثين، وتوفير معلومات واحصاءات ونشر تقارير وبحوث ودراسات استشرافية وتحليلية واشار رئيس جامعة حلوان إلى أن مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ليكون هذا الجهد تمهيدا لتطبيقه بشكل شامل وضم الجامعات اليه من خلال لائحة موحدة للتعاون بين المراكز والمعاهد البحثية والجامعات لعمل نواة لشبكة قومية للبحث العلمى والإبداع، لتوطين تكنولوجيات متميزة، وبنوك الافكار تمكن المنتجات المصرية من التنافس والتميز في السوق العالمي، وسيتم اقامة العديد من الفعاليات التي تستفيد من مخرجات المنصة وتدفع البحث العلمى بالجامعة ومواكبة المحاور التي تهتم بها الدولة مثل الذكاء الاصطناعي وبنك البلازما والتحول التكنولوجى وتوطين الصناعات وحياة كريمة والابداع الرقمى.