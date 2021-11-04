غداً الـ12 مساء.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات لإعادة تأهيل لوحة كهرباء بمحطة المياه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع مياه الشرب لمدة ٦ ساعات عن مناطق ( العمرانية الغربية – العمرانية الشرقية – ميدان الجيزة – جسر الكنيسة – المنيب – القصبجي – الكنيسة – أول فيصل – الطالبية )، وذلك اعـتـبـاراً مـن الـسـاعـة 12 مساء غد الجمعة الموافق 5/11/2021، وحتي الساعه 6 من صباح بعد غد السبت الموافق 6/11/2021 . وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي إعادة تأهيل لوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب، مما يؤدي الي توقف المحطة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الارضي.