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إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية الأحد المقبل

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إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية الأحد المقبل إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية الأحد المقبل

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قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، إنها ستقدم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية في مؤتمر صحفي الأحد المقبل، وسيعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء عملية توزيع بطاقات الناخبين.

وأضافت المفوضية، في بيان اليوم، إنها ستتناول استعداداتها لهذا الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر، داعية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى حضور المؤتمر.

وصرَّح رئيس مجلس المفوضية عماد السايح بأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين عن مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفًا أن المجلس استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.

وأضاف السايح: «ستكون البلاد دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة»، حسب تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأكمل: «يتنافس في الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى»، لافتًا إلى اعتماد الانتخابات النيابية على النظام الفردي، حيث تُقسَّم البلاد إلى 75 دائرة، ويفوز المرشّح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

المصرى اليوم

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