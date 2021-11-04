العالم يشهد انخفاضا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

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انخفضت نسب الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في العالم للشهر الثاني على التوالي بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل 12.9 مليون إصابة جديدة في العالم خلال أكتوبر الماضي وهو أقل بنحو 3 ملايين حالة مقارنة بشهر سبتمبر.

ورصدت وكالة «تاس» الروسية خلال أكتوبر 214 ألف وفاة جراء المرض، ما يعتبر أقل بنسبة 20% مقارنة مع الشهر السابق، موضحة أن كل شخص من أصل 60 مصابا توفي في أكتوبر، مقابل كل واحد من 75 أواخر الصيف الماضي.

وتجاوزت الإصابات في العالم 248 ملايين حالة وأكثر من 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.