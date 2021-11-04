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نظمت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال صباح اليوم الخميس، مائدة مستديرة بعنوان «نحو تطبيق نهج شامل لتخفيض معدلات القيصرية في مصر» تحت رعاية دكتور عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ومؤسس ورئيس الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.

وأكدت دكتور عبلة الألفي عضو مجلس النواب أن حلقة العمل تهدف للخروج بتوصيات وسياسات شاملة تعمل على تخفيض معدلات القيصريات الغير ضرورية في مصر من خلال تطبيق نهج شامل يشمل على تدريب الأطباء والتمريض ومساعدات الولادة الطبيعية ومقدمي المشورة الأسرية بالمجتمع ورفع الوعي المجتمعي وخاصة السيدات الحوامل بخطورة القيصريات الغير ضرورية وآثارها السلبية على الأم والطفل.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لتنمية الأسرة والطفولة المبكرة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية يوم جديد والتي تهتم بالأطفال المبتسرين وحديثي الولادة مع التركيز على أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

جدير بالذكر أن المائدة المستديرة تضم عددا من قيادات وزارة الصحة والهيئات الدولية وأساتذة نساء وتوليد وأطفال من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من السادة وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لتقنين الشق التشريعي والهام جدا للقضاء على هذا الوباء الذي يفتك بصحة الشعب المصري.