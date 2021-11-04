الإسماعيلي ضد البنك الأهلي بث مباشر الآن في الدوري المصري 4- 11- 2021

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يخوض النادي الإسماعيلي لقاءا هاما ومرتقبا بالنسبة لعشاقه وجماهيره أمام النبك الأهلي في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 – 2022.

وينطلق اللقاء بين الإسماعيلي والنبك الأهلي عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت الإمارات – دبي – أبوظبي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي ، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة البنك الاهلي ، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد عيد

خط الوسط: محمد مخلوف، دونجا

وامامهما الثلاثي: محمد الشامي، احمد مدبولي، شكري نجيب

خط الهجوم: شيلونجو.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح ، أحمد ياسين، أمير مدحت، أسامة إبراهيم

خط الوسط: اسحاقو يعقوبو، محمد فتحي، معروف يوسف

خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، محمد هلال