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الأمين الأعلى للاثار يعلن بدء ترميم أضخم تمثال لامنحتب الثالث بطول 20 مترًا

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الأمين الأعلى للاثار يعلن بدء ترميم أضخم تمثال لامنحتب الثالث بطول 20 مترًا الأمين الأعلى للاثار يعلن بدء ترميم أضخم تمثال لامنحتب الثالث بطول 20 مترًا

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أعلن الدكتور، مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن البدء عقب افتتاح طريق الكباش الفرعونى في ترميم أضخم وأكبر تمثال للملك لامنحتب الثالث داخل معابد الكرنك، والذي يوجد في الصرح العاشر من الناحية الجنوبية .

ترميم تمثال امنحتب الثالث

وأضاف أن التمثال متحطم منذ أكثر من ١٠٠٠ سنة ويتكون من مجموعة من الأحجار المحطمة قد تصل لأكثر من ٧٠ قطعة حجرية على مصطبة كبيرة من ضمن مجموعة مصاطب بهذا الصرح كما أنه يتكون من حجر الكوارتز حيث يستمر فيه العمل لمدة عام .

ترميم تمثال امنحتب الثالث

وأوضح أنه يتم الآن عمل دراسة كاملة للأحجار من خلال المرممبن المصريين لحصر القطع والنسب التي تكون منها التمثال وتحديد عدد القطع المطلوبة لاستكمال أضخم تمثال، مؤكدا أن هذا المشروع سينتج عنه أضخم وأكبر تمثال داخل معابد الكرنك بارتفاع يبلغ ٢٠ مترًا، مؤكدا قدرة المصريين والمرممين والأثريين على ترميم هذا التمثال الضخم .

المصرى اليوم

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