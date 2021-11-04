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«تربية عين شمس» تكرم الأقسام الأفضل في مجال خدمة المجتمع لعام 2021

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«تربية عين شمس» تكرم الأقسام الأفضل في مجال خدمة المجتمع لعام 2021 «تربية عين شمس» تكرم الأقسام الأفضل في مجال خدمة المجتمع لعام 2021

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أقامت كلية التربية جامعة عين شمس، فعاليات تكريم أفضل أقسام الكلية ومراكزها المتميزة في مجال خدمة المجتمع خلال العام الدراسي 2020-2021، بحضور أعضاء مجلس الكلية، حيث قام الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، بتكريم الأقسام الرائدة على مستوى الكلية في هذا المجال .

وفاز قسم الفيزياء بالمركز الأول على مستوى الأقسام العلمية مناصفة مع قسم الكيمياء، وتسلم جائزة قسم الفيزياء الدكتور علاء الدين عبدالحليم رئيس مجلس قسم الفيزياء والدكتورة هيام عثمان طه ممثلة القسم في لجنة خدمة المجتمع، بينما تسلم جائزة قسم الكيمياء الدكتور محمد عباس رئيس مجلس قسم الكيمياء والدكتور منى سيف ممثلة القسم.

و فاز بالمركز الأول على مستوى الأقسام الأدبية قسم اللغة العربية وتسلم الجائزة الدكتور حسن عبدالمقصود رئيس مجلس القسم والدكتور محمد الطاهر ممثل القسم، كما تم تسليم جائزة المركز الأول على مستوى الأقسام التربوية لقسم أصول التربية وتسلمت الجائزة الدكتورة لمياء محمد أحمد رئيس مجلس القسم والدكتورة فاطمة الزهراء سالم ممثلة القسم، وعلى مستوى أفضل المراكز فاز مركز الإرشاد النفسي بالمركز الأول وتسلم الجائزة الدكتور أحمد السيد عبدالمنعم مدير المركز والدكتورة إيمان شفيق أمينة المركز السابقة.

المصرى اليوم

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