تفاصيل وأسعار تذاكر حفل «عفروتو» المقبل

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بعد تقديمه أغنية فيلم «فرق خبرة» والتي دخلت «تريند يوتيوب» هذا الأسبوع، يستعد مغني الراب، عفروتو لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات شتاء 2021، وذلك يوم 12 نوفمبر من الشهر الجارى في الثامنة مساء، على مسرح الزمالك.

وحددت الجهة المنظمة للحفل سعر ثابت للتذاكر وهو 250 جنيها، ومن الممكن حجزها أون لاين أو من خلال شباك التذاكر.

ومن المقرر أن يقدم «الرابر» الشاب عفروتو خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة ومنها: «أنتوا أعدائي، تلاميذ، مش بالحظوظ، فرق خبرة«، وغيرها من الأغنيات.

كان عفروتو قد أحيا حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك في أغسطس الماضى وسط حضور كامل العدد.

وتمكنت أغنية «فرق خبرة» لـ الرابر عفروتو من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بأيام قليلة.