أحمد السيد في ذمة الله

إحباط محاولة تهريب 825 كجم من القات في جازان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن...