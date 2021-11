تعجّل بالشيخوخة.. احذر 5 عادات يومية يمارسها كثيرون

★ ★ ★ ★ ★

غير صحية.. ومنها النظر كثيرًا في الشاشات

كشف تقرير صحي عن خمس عادات غير صحية يمارسها كثيرون، وتؤدي إلى الإسراع بظهور أعراض الشيخوخة على جسم من يمارسها، وظهور آثار تقدم العمر عليك من التجاعيد أو التأثيرات الصحية الأخرى لكبر السن.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن موقع Eat this not that الصحي، تقريراً يرصد خمس عادات يومية سيئة، تجعل آثار تقدم العمر تظهر عليك مبكراً، وهي:

* عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

وجد العلماء في جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن ليلة واحدة فقط من النوم السيئ تجعل خلايا الجسم تتقدم في العمر بشكل أسرع، وأثناء النوم، تقوم العديد من أجهزة الجسم الحيوية بإصلاح وتجديد نفسها، لذا ارتبط النوم السيئ بكل شيء من تسارع شيخوخة الجلد إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسمنة والسكري والسرطان والخرف.

* تناول الكثير من السكر

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف إلى تقدمك في العمر من الداخل والخارج، ما يؤثر سلبًا على كل شيء من عقلك إلى بشرتك. وجد الباحثون في الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يتسبب في ظهور التجاعيد عن طريق إتلاف الكولاجين والإيلاستين، وهما البروتينان اللذان يحافظان على شباب بشرتنا.

* التدخين

التدخين يؤثر على بشرتك وجلدك وكذلك صحتك بصفة عامة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة JAMA، وجد الباحثون أن مدخني السجائر لديهم ثلاثة أضعاف تجاعيد غير المدخنين. وتسبب مئات السموم الموجودة في دخان السجائر انقباض الأوعية الدموية، ما يمنع وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى الجلد.

إن التدخين يسرّع بشكل كبير من سرعة تقدم البشرة في العمر ويسبب التجاعيد وبشرة باهتة شاحبة.

* الإجهاد

الإجهاد المزمن يمكن أن يجعلك تتقدم في العمر سريعاً، حيث يمكن أن يؤدي الالتهاب الناتج عن الإجهاد إلى زيادة القلق وضعف الإدراك والأرق لكن يمكن أن تساعد تقنيات إدارة الإجهاد - مثل التمارين المنتظمة وممارسة تمارين الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

* التحديق في الشاشات

يمكن أن تتقدم في العمر قبل الأوان، حيث يقول العلماء إن التعرض المفرط للضوء الأزرق، وهو النوع المنبعث من الهواتف وشاشات الكمبيوتر، قد يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.

ووجدت دراسة نشرت عام 2019 في مجلة Aging and Mechanisms of Disease أن الضوء الأزرق يمكن أن يدمر خلايا الدماغ والعينين، ولتجنب ذلك يوصي الباحثون بالحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي، وارتداء نظارات زرقاء، وتقليل وقت الشاشة.