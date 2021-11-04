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مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:48 صباحاً
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو)
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال
-
الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:47 صباحاً
تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:33 صباحاً
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9%
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:32 صباحاً
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر
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الخميس 11 نوفمبر 2021 10:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
جدي هوايتة جمع الهواتف المحمولة .. تليفون العمدة والمنافلة أقدمهم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 04 نوفمبر 2021 02:31 مساءً
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