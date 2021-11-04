أخبار عاجلة

مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية -
لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال -
أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية -
تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

جدي هوايتة جمع الهواتف المحمولة .. تليفون العمدة والمنافلة أقدمهم

Print
مواضيع متعلقة
ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس

مهمة عاجلة لإنقاذ الأرض من كويكب مدمر يتجه إلينا.. ناسا تحرك مركبة لحماية البشرية

مهمة عاجلة لإنقاذ الأرض من كويكب مدمر يتجه إلينا.. ناسا تحرك مركبة لحماية البشرية