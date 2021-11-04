رفع الإشغالات والتعديات على الطريق أمام مستشفى الأقصر العام

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نفذت رئاسة مدينة الأقصر حملة مكثفة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط أمام مستشفى «الكرنك الدولي» الاقصر العام سابقا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم، باستمرار مواجهة إشغالات الطريق التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على السيولة المرورية.

وقال العميد طارق لطفي رئيس المدينة، إن الحملات تستهدف كافة الاحياء بالمدينة متضمنة المحاور والشوارع الرئيسية كان من أبرزها حملة شارع مستشفى الكرنك الدولي الذي انتشرت به الإشغالات والتعديات على الشارع.

وأسفرت الحملة، التي نفذت بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب أيمن اسماعيل ضابط بالإدارة، وبمعاونة مسؤولي قسم الإشغالات والمتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، عن إزالة ورفع فاترينة سجائر وتروسيكل لبيع المشروبات الساخنة، وفاترينة لبيع الماكولات الجاهزة، وعربة تسالي تشغل الطريق العام وتم تحرير المحاضر اللازمة لها واتخاذ الإجراءات القانونية.