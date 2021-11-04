أخبار عاجلة

مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية -
لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال -
أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية -
تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

Print
التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي ، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة البنك الاهلي ، المقرر إقامتها بعد قليل على بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: احمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، أحمد عيد

خط الوسط: محمد مخلوف، دونجا

وامامهما الثلاثي: محمد الشامي، احمد مدبولي، شكري نجيب

خط الهجوم: شيلونجو.

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح ، أحمد ياسين، أمير مدحت، أسامة إبراهيم

خط الوسط: اسحاقو يعقوبو، محمد فتحي، معروف يوسف

خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، محمد هلال

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

«احتفال مبهر بعيد ميلاده».. محمد حماقي يشعل ستاد القاهرة بـ«ظلموني» و«لا ملامة» (صور)

«احتفال مبهر بعيد ميلاده».. محمد حماقي يشعل ستاد القاهرة بـ«ظلموني» و«لا ملامة» (صور)

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة