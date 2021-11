محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي .. وغياب رونالدو

★ ★ ★ ★ ★

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، مرشح من قبل رابطة الدوري الإنجليزي للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر أكتوبر.

محمد صلاح ينافس بن تشيلويل - ماكسويل كورني - فِل فودين - تينو ليفرامينتو - آرون رامسديل - ديكلان رايس - محمد صلاح - يوري تيليمانس وشهدت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.

وشارك محمد صلاح خلال شهر أكتوبر، في 4 مباريات مع ليفربول، بالدوري الإنجليزي الممتاز؛ سجل 5 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى. ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 10 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، اقترب بقوة من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة بعد أن كشف الحساب الرسمي لموقع The Firm، أن صلاح سيجدد عقده غدا.

وقال موقع The Firm على موقعه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تم التوصل إلى اتفاق كامل الآن بشأن عقد محمد صلاح الجديد في نادي ليفربول لكرة القدم، والإعلان الرسمي عن العقد ستتم غدا.

موقع ليفربول إيكو المقرب من النادي الإنجليزي الذي يلعب له محمد صلاح أشار إلى أنه من المحتمل أن يوقع محمد صلاح عقدا جديدا مع ناديه الإنجليزي قيمته قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويا بالرغم من اعتراف الصحيفة الإنجليزية بجنون هذا الرقم الجديد المحتمل تواجده في عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول، إلا أنها أكدت أن هذه الخطوة حال تنفيذها قد تحمي استثمارات ليفربول لسنوات قادمة.

Complete agreement has now been reached on Mohamed Salah's new contract at Liverpool Football Club ???????? Official announcement preparations are underway- could be as soon as tomorrow #LFC https://t.co/VrVHf8zIn1

— The Firm (@TheFirmBL)