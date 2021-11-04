الأردن تعلن استئناف رحلات العمرة برًا .. وإصدار أول تأشيرة

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أعلن مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف الأردنية، مجدي البطوش، أن الجانب السعودي أبلغ الوزارة بالسماح للمواطنين الأردنيين بأداء مناسك العمر برا، فيما جرى إصدار أول تأشيرة لمعتمر أردني برا.

ودعا البطوش، إلى «الالتزام واتباع البروتوكول الصحي المحددة من قبل الجهات السعودية من حيث تلقي جرعتي لقاح كورونا وارتداء الكمامات، وعدم مخالفة ذلك»، موضحا أن «المعتمرين الأردنيين الراغبين بأداء مناسك العمرة يمكنهم التقدم للحصول على التأشيرات عبر الطرق المعتادة مباشرة، وعبر شركات الحج والعمرة الأردنية».

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ الشركات بتسيير رحلاتها قبل الـ15 من نوفمبر الحالي، إذ بلغ عدد المعتمرين خلال موسم 2019، نحو 200 ألف معتمر ومعتمرة، وفقا لوكالة «بترا».

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لجميع الفئات، وكذلك لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، حسبما صرح وزير الصحة الأردني فراس الهواري، أمس.

وطمأن الهواري المواطنين على الوضع الوبائي في البلاد، حيث أوضح أن 600 مصاب بكورونا موجودون في المستشفيات حاليا، مؤكدا أن «الوضع الوبائي في الأردن مستقر بحذر».