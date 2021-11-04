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وكيل «خطة النواب»: 8 إجتماعات من أجل «الحسابات الختامية» للدولة

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وكيل «خطة النواب»: 8 إجتماعات من أجل «الحسابات الختامية» للدولة وكيل «خطة النواب»: 8 إجتماعات من أجل «الحسابات الختامية» للدولة

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قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تقعد 8 اجتماعات لاستعراض ومناقشة الحسابات الختامية للدولة بدء من ١٤ نوفمبر الجاري.

واوضح سالم، في تصريح له اليوم، ان الاجتماعان الأول والثاني سيكونان مخصصان لاستعراض النتائج النهائية للحساب الختامي للدولة والملاحظات العامة حول الحساب الختامي وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وأضاف سالم، أن الاجتماعان الثالث والرابع يوم ١٥ نوفمبر سوف يخصصان لمناقشة الإيرادات التي تضمنها الحساب الختامي ( ضرائب دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارية والإيرادات الأخرى) للعام المالى ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة: كما يتضمن الاجتماعين الخامس والسادس يوم ١٦ نوفمبر مناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام المالي٢٠٢١/٢٠٢٠

وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختامي موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وأضاف سالم ان الاجتماع السابع والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر يناقش حساب ختامي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وتابع: كما يناقش الاجتماع الثامن والأخير والذي ينعقد يوم ١٧ نوفمبر حساب ختامي موارنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي٢٠٢١/٢٠٢٠.

المصرى اليوم

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