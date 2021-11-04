«عبدالرازق» يستقبل رئيس برلمان زيمبابوى

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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم جاكوب موديندا، رئيس برلمان زيمبابوي والوفد المرافق له، حيث أعرب عن ترحيبه بتلك الزيارة التي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين برلماني البلدين الصديقين.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى تطلعه لتحقيق مزيد من الخطوات التي تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وأشقائها في إفريقيا على مختلف الأصعدة والمجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه أعرب رئيس البرلمان الزيمبابوي، عن تقديره الشديد لمصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بحسن الاستقبال الذي قوبل به في مصر، مؤكدًا على أهمية التعاون مع البرلمان المصري لتنسيق الرؤى المشتركة لمختلف القضايا في المحافل الدولية.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع مجلس الشيوخ، لرئيس البرلمان الزيمبابوي، تكريما له والذي قدم بدوره هدية تذكارية للمستشار (عبدالرازق) تقديرًا له.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والسفير عمرو عبدالوارث، ممثل وزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يعاود عقد جلساته العامة، الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأحد الموافق ٧ نوفمبر الجاري.