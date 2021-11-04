أخبار عاجلة

مياه المنيا تعقد اجتماعًا مع مسؤولي منظمة يونيسف مصر -
مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك» بالعاصمة الإدارية -
وزير الإسكان يتعهد بتفادي أثار الأمطار الغزيرة بموسم الشتاء في القاهرة الجديدة -
طليقة مصطفى فهمي: تكشف اختفاء متعلقاتها من منزل الزوجية: «أين مجوهراتي؟» (فيديو) -
مليون و 900 مواطن تلقوا لقاح كورونا في القليوبية -
لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال -
أسطورة البرازيل: صلاح لديه فرصه للفوز بالكرة الذهبية -
تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علم العروض إكتب شعر ورش أدبية بثقافة أسيوط

Print
علم العروض إكتب شعر ورش أدبية بثقافة أسيوط علم العروض إكتب شعر ورش أدبية بثقافة أسيوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، حيث نظم بيت ثقافة منفلوط ورشة أدبية لعلم العروض ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب بثقافة منفلوط برئاسة الدكتور يحيي القفاص، حاضرها الدكتور طه على عبد الرازق استاذ اللغويات بجامعة الأزهر، تناولت الورشة بصورة مبسطة تعريف علم العروض وسبب التسمية، وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدى، بجانب القواعد الأساسية لهذا العلم واختيار ما يناسبها من التفعيلات الشعرية والتي بدورها تعتمد مبدأ الأحرف الساكنة والمتحركة وعلى القائم بتقطيع الشعر أن يراعي الضبط والتشكيل والأحرف المقروءة.

كما يواصل قصر ثقافة أبوتيج لليوم الثاني علي التوالي تقام فعاليات الورش الأدبية للطفل تحت عنوان"اكتب شعر" إشراف كل من محمد محمود، عائشة العطيفي والتي تستمر حتى ٤ نوفمبر الحالى، قدم فيها القاص والروائي عباس حسن فرغلي منهج مبسط للطفل في كيفية كتابة الشعر وبدايات الكتابة وصياغتها، بجانب تقديم العديد من النماذج التي تثقل موهبة الطفل في كتابة الشعر والقصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس

انتهاكا صارخًا وغير أخلاقيًا..الخارجية الفلسطينية تدين تجسس إسرائيل عليها ببرنامج بيجاسوس

الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا

الغندور: زيزو أفضل لاعب في مصر.. ومصطفى فتحي ضعيف دفاعيًا

محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي

محمد عمارة: انا مع جماهير الأهلي فقط وانتقادي للخطيب طبيعي

مسؤول بالاتحاد الجزائري: نشجع صلاح.. ولا نتمنى مواجهة منتخب مصر

مسؤول بالاتحاد الجزائري: نشجع صلاح.. ولا نتمنى مواجهة منتخب مصر