علم العروض إكتب شعر ورش أدبية بثقافة أسيوط

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، حيث نظم بيت ثقافة منفلوط ورشة أدبية لعلم العروض ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب بثقافة منفلوط برئاسة الدكتور يحيي القفاص، حاضرها الدكتور طه على عبد الرازق استاذ اللغويات بجامعة الأزهر، تناولت الورشة بصورة مبسطة تعريف علم العروض وسبب التسمية، وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدى، بجانب القواعد الأساسية لهذا العلم واختيار ما يناسبها من التفعيلات الشعرية والتي بدورها تعتمد مبدأ الأحرف الساكنة والمتحركة وعلى القائم بتقطيع الشعر أن يراعي الضبط والتشكيل والأحرف المقروءة.

كما يواصل قصر ثقافة أبوتيج لليوم الثاني علي التوالي تقام فعاليات الورش الأدبية للطفل تحت عنوان"اكتب شعر" إشراف كل من محمد محمود، عائشة العطيفي والتي تستمر حتى ٤ نوفمبر الحالى، قدم فيها القاص والروائي عباس حسن فرغلي منهج مبسط للطفل في كيفية كتابة الشعر وبدايات الكتابة وصياغتها، بجانب تقديم العديد من النماذج التي تثقل موهبة الطفل في كتابة الشعر والقصة.