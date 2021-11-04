أخبار عاجلة

تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
إزالة ٩٣ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة ١٨ بالشرقية -
«اتصالات الشيوخ»: مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى -
فيلم «امرأة الفضاء» يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي -
تصل للمؤبد .. قانون جديد بالبرلمان لتغليظ عقوبة الإعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله -
بريطانيا تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا -
إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية -
مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص

Print
بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص
"مبارك فايز" دعا الأطراف للمشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة العربية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص، والمندرج تحت البند الجمركي "390690" من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ذات منشأ أو المصدرة من "الصين – اليابان – بلجيكا – سنغافورة - جمهورية كوريا - فرنسا"، التي تقدمت بها شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 2 والفقرة 4 من المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناءً على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

من جانبه، قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، إن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق المملكة العربية السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة.

ودعا الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة التي يمكن طلب الاشتراك بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟

هل تتحول أزمة لبنان مع السعودية لقطيعة شاملة؟

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

إحاطة من السفارة السعودية بواشنطن: اليوم وغدًا عطلة رسمية لهذا السبب

"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا

"سكاي نيوز": منتخب السعودية "لكسر عقدته التاريخية" أمام أستراليا