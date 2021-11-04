أخبار عاجلة

تدخل برلمانى لوقف ألعاب «القتل والدم»: ترسخ للعنف -
المصرية للاتصالات :16% زيادة مشتركي الهاتف الثابت و الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة و المحمول 9% -
«العناني» يتابع التجهيزات في المنطقة الأثرية استعدادا لاحتفالية الكباش بالأقصر -
إزالة ٩٣ حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة ١٨ بالشرقية -
«اتصالات الشيوخ»: مصر تخطو بخطىً ثابتة نحو التحول الرقمى -
فيلم «امرأة الفضاء» يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي -
تصل للمؤبد .. قانون جديد بالبرلمان لتغليظ عقوبة الإعتداء على طبيب أثناء تأدية عمله -
بريطانيا تسجّل أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكورونا -
إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية -
مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق "الجموم جدة"؟

Print
دوريات أمن الطرق انتشرت وتمركزت عند النقاط الرئيسة لضبط الحركة

شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق

نجحت دوريات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة بضبط حركة الشاحنات على طريق الجموم وصولاً إلى كوبري بريمان بجدة؛ وذلك بالتزامها استخدام المسار الأيمن من الطريق.

"سبق" وثقت جانبًا من التزام الشاحنات المسار الأيسر وعدم التجاوز على الطريق "الجموم جدة"، وذلك بفضل انتشار دوريات أمن الطرق على الطريق، وتمركز عدد منها في نقاط رئيسة.

يُذكر أن الطريق كان يشهد مخالفات سير بسبب سرعة الحافلات والشاحنات في الطريق وعدم التزامها المسار المحدد لها، خاصة حافلات شركات النقل والتي تمكنت دوريات أمن الطرق من القضاء عليها وتطبيق العقوبات على مرتكبيها.

شاهد.. كيف اختفت تجاوزات الشاحنات على طريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية

إصدارٌ مدفوع الأجر من "تويتر" يحمل ميزات استثنائية

مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي

مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

المفكر الأمريكي "جون ألترمان" يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون

"يوتيوب" ينوي إخفاء خاصية يستخدمها الكثيرون